В США вооруженный ножом мужчина пытался сорвать службу в церкви

Злоумышленника, который жил по соседству, раздражали звуки богослужения, которое из-за карантина проходило под открытым небом.

В американском городе Вэксхо, в штате Северная Каролина, вооруженный ножом мужчина ворвался на территорию баптистской церкви и пытался остановить службу. При его задержании пострадали двое сотрудников полиции, сообщает в воскресенье, 24 мая, агентство Associated Press.

Отмечается, что мужчина, пришедший в церковь с ножом и начавший выкрикивать оскорбления в адрес прихожан и священнослужителей, проживал неподалеку от сооружения. Согласно предварительным сведениям, он был недоволен шумом, который создавали собравшиеся на богослужении, которое проходило на открытом воздухе во избежание скопления народа во время пандемии коронавируса.

Прибывшие на место инцидента полицейские при задержании столкнулись с сопротивлением со стороны мужчины, двоим из них потребовалась медицинская помощь. В итоге сотрудники правоохранительных органов были вынуждены открыть огонь из тазера, чтобы арестовать злоумышленника.

Мужчина был доставлен в больницу города Шарлотт. Ему предъявлены обвинения в нападении на сотрудников полиции.

Напомним, в феврале в Москве мужчина с ножом ворвался в церковь и ранил людей. Нападавший находился в неадекватном состоянии.

А в прошлом году в варшавской церкви мужчина устроил бойню. Он убил пожилого мужчину и ранил одного из священников.

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