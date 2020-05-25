Хорватия открыла туристический сезон

Первые туристы из Чехии уже прибыли в отели на побережье Адриатического моря практически без задержек на границах.

Туристическая индустрия Хорватии возобновила работу после карантинных ограничений, действовавших с марта. Об этом в пятницу, 25мая, сообщил заместитель главы ассоциации чешских туроператоров Ян Папеж в комментарии информагентству РИА новости.

По его словам, первые туристы из Чехии в четверг, 21 мая, прибыли на автомашинах на отдых в Хорватию, почти без задержек преодолев границы Австрии и Словении.

"До местных морских пляжей у чехов из дома самый короткий путь. Поэтому именно с властей Загреба правительство Чехии начало переговоры об открытии туристического сезона после завершения в обеих странах пандемии COVID-19", - сообщил Папеж.

В 2019 году в Хорватии провели свой отпуск около 750 тыс. граждан Чехии, годом раньше – более 810 тыс.

В схожей с Чехией ситуации, помимо Хорватии, находятся другие соседние небольшие страны, в целом благополучно пережившие эпидемию коронавируса – Австрия, Словакия, а также чуть более отдаленные Венгрия, Болгария, Греция.

Практически все они уже открыли или откроют в ближайшее время на паритетных началах свои границы, при пересечении которых нужны лишь подтверждение о транзите и ваучер о размещении в пункте назначения.

Как сообщалось ранее, Испания разрешит въезд иностранным туристам с июля. Иностранные туристы уже могут планировать свои каникулы в Испании, объявил премьер Педро Санчес.

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