В России почти девять тысяч новых случаев COVID-19

Суточный прирост в стране составил 2,6%, как и днем ранее. Лидирует по приросту город Москва, где по последним данным, заразились 166 473 человека.

За последние сутки в России зафиксировали 8 946 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в РФ 353 427 заразившихся. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Таким образом, десятый день подряд количество выявляемых за сутки случаев не превышает 10 тыс. человек.

При этом суточный рост составил 2,6%, как и днем ранее. Симптомов нет у 3 908 (43,7%) новых заразившихся.

Лидирует по приросту город Москва, где по последним данным, заразились 166 473 человека. Из них уже выздоровели 53 586, умерли 2 034. В настоящее время число активных случаев в столице составляет 110 853.

В Московской области выявили 831 случаев заражения, 374 - в Санкт-Петербурге, 279 - в Свердловской области, 229 - в Нижегородской области, 158 - в Ростовской области, 153 - в Астраханской области, 145 - в Красноярском крае, 126 - в Архангельской области, 116 - в Иркутской, 111 - в Тульской областях, 110 - в Дагестане, 108 - в Калужской, 106 - в Брянской и 101 - в Ярославской областях.

Число выздоровевших пациентов, у которых диагностировали коронавирус, достигло 118 798, доля выписанных от общего числа заразившихся в стране составляет 33,6%. Общее число умерших достигло 3 633. За сутки скончались 92 человека против 153 днем ранее.

На прошлой неделе в России три дня подряд прирост новых случаев заражения находился ниже отметки в девять тысяч, но поднялся на выходных.

Также в России заявили о неофициальных испытаниях вакцины от COVID-19 на людях.

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