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В Японии отменили чрезвычайный режим

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Действие противоэпидемических мер и ограничений решено завершить на неделю раньше намеченного срока.
В последнее время чрезвычайный режим действовал лишь в пяти префектурах
В последнее время чрезвычайный режим действовал лишь в пяти префектурах
 
Японское правительство отменило режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за распространения коронавируса в стране. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщил премьер-министр Синдзо Абэ на пресс-конференции в Токио.
 
 
Напомним, режим чрезвычайной ситуации был досрочно отменен в 39 из 47 префектур Японии по решению центрального правительства.
 
Ранее Абэ заявлял, что режим чрезвычайной ситуации может быть отменен досрочно, если эксперты сочтут это возможным на основании анализа данных о ситуации с заболевемостью коронавирусом в регионе.
 
Как сообщалось, режим чрезвычайной ситуации в Японии был введен в начале апреля до 31 мая, вопрос о дальнейших действиях должен был рассматриваться на заседании правительства 21 мая.

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Теги: Япония, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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