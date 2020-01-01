В Японии отменили чрезвычайный режим
Действие противоэпидемических мер и ограничений решено завершить на неделю раньше намеченного срока.
Японское правительство отменило режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за распространения коронавируса в стране. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщил премьер-министр Синдзо Абэ на пресс-конференции в Токио.
Напомним, режим чрезвычайной ситуации был досрочно отменен в 39 из 47 префектур Японии по решению центрального правительства.
Ранее Абэ заявлял, что режим чрезвычайной ситуации может быть отменен досрочно, если эксперты сочтут это возможным на основании анализа данных о ситуации с заболевемостью коронавирусом в регионе.
Как сообщалось, режим чрезвычайной ситуации в Японии был введен в начале апреля до 31 мая, вопрос о дальнейших действиях должен был рассматриваться на заседании правительства 21 мая.
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