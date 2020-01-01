Тысячи людей в мире уже умирают от климатического кризиса - ученые

В одной Австралии число смертей от жары занижено в официальной статистике по меньшей мере, в 50 раз.

Австралийские ученые заявляют, что уже сегодня по всему миру тысячи людей гибнут от последствий изменения климата, но официальное документирование смертей не учитывает воздействие этих масштабных экологических катастроф. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает Science Aler.

Отмечается, что к такому выводу пришла группа австралийских экспертов в области здравоохранения. Их статья была опубликована в журнале The Lancet Planetary Health. Ученые считают, что в Австралии аномальная жара является наиболее опасным риском, связанным с глобальным потеплением. Если уровень выбросов в мире останется на нынешнем уровне, к 2080 году в городах страны смертность от повышенной температуры может увеличиться по меньшей мере в четыре раза.

"Изменение климата – это убийца, но мы не указываем это в свидетельствах о смерти", - отмечает врач Арнагретта Хантер из Австралийского национального университета.

Ученые отмечают, что в Австралии число смертей от жары значительно занижено в официальной статистике – по меньшей мере, в 50 раз. Авторы говорят, что эти данные важны для понимания масштабов кризиса, хотя признают, что можно диагностировать у пациента сердечный приступ или рак, но обоснованно связать его смерть с климатическими факторами – гораздо сложнее.

Исследователи предупреждают, что изменения климата станет одним из самых сложных вызовов для здравоохранения, даже после обуздания эпидемии коронавируса.

Климатологи дали неутешительный прогноз по изменениям климата

Напомним, что ранее ученые предсказали катастрофическую для людей жару. Наступление опасной для жизни жары прогнозируют исследователи. В некоторых странах температура воздуха через 30 лет будет настолько высокой, что проживание в них станет представлять опасность для человека.

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