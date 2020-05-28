Трамп против соцсетей. Чем недоволен президент

Президент США Дональд Трамп после конфликта с Twitter, который обозначил его сообщение как недостоверное, заявил, что может регулировать деятельность соцсетей или вообще закрыть их.

Дональд Трамп прославился тем, что активнее любого другого политика использовал социальные сети. Его даже называли Twitter– президентом. Но после того, как соцсеть обозначила сообщение главы Белого Дома, как недостоверную информацию, милость сменилась на гнев. Трамп даже пригрозил закрыть Twitter и другие соцсети.

Зачем президент воюет с социальными сетями, разбирался Корреспондент.net.

От любви до ненависти

26 мая социальная сеть Twitter добавила метки о недостоверности двух постов Трампа по поводу голосования по почте, которое организуют губернаторы-демократы в своих штатах. По мнению президента, его политические оппоненты используют ситуацию с коронавирусной инфекцией как предлог для мошенничества, которое будет возможно при заочном голосовании. “Почтовые ящики будут ограблены, избирательные бюллетени будут подделаны и даже незаконно распечатаны и подписаны обманным путем”, – написал Трамп 24 мая.

Однако, по мнению экспертов, нет никаких доказательств того, что голосование по почте приведет к росту нарушений, подчеркивает американское издание The Hill. Поэтому соцсеть пометила эти сообщения специальным знаком, уведомляющим читателя об их возможной недостоверности и необходимости их дополнительной проверки. По словам представителей компании, “эти твиты содержат потенциально вводящую в заблуждение информацию о процессах голосования и были помечены, чтобы обеспечить дополнительный контекст вокруг почтовых бюллетеней”.

В ответ президент заявил, что доверяет Twitter, но “они говорят, что мое заявление по поводу голосования по почте, которое может привести к массовой коррупции и фальсификации, является неверным, основываясь на проверке информации, проведенной фейковыми новостными службами CNN и The Washington Post”.

Кроме того, окружение президента обвинило Twitter во вмешательстве в предвыборную кампанию. “Мы всегда знали, что компании Кремниевой долины делают все возможное, чтобы помешать президенту Трампу донести свою повестку до избирателей”, – цитирует The Hill руководителя избирательной кампании Трампа Бреда Парскейла.

От слов к действиям

Трамп угрожает ввести более жесткое регулирование или вообще закрыть соцсети.

"Республиканцы чувствуют, что платформы социальных медиа полностью подавляют консервативные голоса. Мы будем строго регулировать их деятельность или закроем их, не позволяя этому случиться. Мы видели, что они пытались сделать, и не смогли, в 2016 году. Мы не можем допустить, чтобы более усложненная версия этого произошла снова", - написал Трамп в том же Twitter.

"Исправьте свой поступок, НЕМЕДЛЕННО!!!" - добавляет он в следующем твите.

Более того, после конфликта с Twitter Трамп решил издать специальный указ о соцсетях, документ ожидают уже 28 мая.

Глава соцсети Facebook Марк Цукерберг назвал несоразмерной реакцию Трампа в конфликте с Twitter. Он добавил, что еще не понял, что задумала администрация Трампа. Однако, в целом, по мнению Цукерберга, будет неправильно, если правительство "подвергает цензуре какую-либо платформу, поскольку оно обеспокоено цензурой".

Twitter отказался от комментариев по поводу намерений Трампа. А Google пока не отреагировал на происходящее.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal писала, что команда Трампа рассматривает возможность создания специальной комиссии, которая должна будет расследовать предвзятое отношение социальных медиа к республиканцам. “Предрасположенность технологических компаний к левым надо побороть или хотя бы показать, чтобы американцы понимали, с чем имеют дело”, – сказал изданию чиновник из администрации президента.

Критикуют все

При этом недовольны соцсетями и оппоненты Трампа. Они уже не раз обвиняли Twitter в том, что соцсеть никак не ограничивает возможность президента публиковать недостоверную и опасную информацию, а также угрозы и призывы к насилию, пишет издание Vox. Это противоречит правилам пользователей Twitter, дополненным в мае в связи с ростом числа постов, содержащих недостоверные сведения, например конспирологические теории о связи распространения коронавирусной инфекции с вышками мобильной связи 5G.

По мнению критиков Twitter, Трамп также нарушал эти правила – в частности, когда называл возможным лечение коронавируса с помощью гидроксихлорохина, лекарственного препарата против малярии. Twitter уже удалял посты подобного содержания, опубликованные президентом Бразилии Жаиром Болсонару и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, напоминает издание The Verge.

Обострение избирательной гонки?

Трамп и в прошлом создавал угрозы в отношении цензуры в СМИ, пишет The Guardian. Впрочем любая попытка Белого дома закрыть медиа-кампанию натолкнется в судах на серьезные проблемы с первой поправкой. В 2018 году федеральный судья постановил, что президент не может блокировать людей в Twitter, поскольку это нарушает их права на участие в публичном обсуждении.

Однако по мере того, как его рейтинг в год президентских выборов ухудшился, Трамп все больше и больше проявляет агрессию и угрожает средствам массовой информации.

В прошлом, однако, Трамп хвалил Twitter за то, что он позволил ему передавать свое послание непосредственно подписчикам, и, несмотря на его заявления о том, что его “заставили замолчать”, социальные сети нужны Трампу. Его команда перестроила целевую рекламную кампанию на Facebook, который, предполагаемо, помог Трампу победить на президентских выборах в 2016 году.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Ожидается, что соперником действующего президента-республиканца будет Джо Байден.