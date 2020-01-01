Европол нашел виновных в гибели 39 вьетнамцев в Великобритании

Подозреваемые, вероятно, перевозили до нескольких десятков человек ежедневно в течение нескольких месяцев/.

Агентство ЕС по сотрудничеству в области уголовного правосудия при участии полиции Бельгии и Франции ликвидировало сеть контрабандистов, занимавшихся переправкой нелегальных мигрантов в страны ЕС. Об этом в четверг, 28 мая, сообщила британская телерадиокомпания ВВС.

По ее данным, рейды полиции состоялись утром 26 мая, в результате было арестовано 13 человек в Париже и 13 человек – в Брюсселе. Задержанные являются марокканцами и вьетнамцами.

Их подозревают в причастности к переправке в Великобританию грузовика, в котором погибли 39 вьетнамских мигрантов в 2019 году.

Их перевозили в рефрижираторных контейнерах. Как установила экспертиза, люди погибли вследствие удушья и от переохлаждения. Грузовик, прибывший на морском пароме из бельгийского порта Зебрюгге, был обнаружен в индустриальном парке в городе Грейс 23 октября 2019 года.

В расследовании участвовали правоохранительные органы Великобритании, Франции, Бельгии и Ирландии, а также Европол. Бельгийская прокуратура заявила, что подозреваемые, вероятно, перевозили до нескольких десятков человек ежедневно в течение нескольких месяцев.

Ранее сообщалось, что наплыв легальных мигрантов в Британию в 2019 году побил рекорд. Еще 270 тыс. прибывших из третьих стран остались в Великобритании на год и больше.

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