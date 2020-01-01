Звезда фильмов Такси заболела коронавирусом

Известная актриса заразилась COVID-19 вместе со своим супругом. Звезды уже полностью выздоровели.

Французская актриса Марион Котийяр и ее супруг, режиссер и актер Гийом Кане заразились коронавирусной инфекцией. О болезни они сообщили только после своего полного выздоровления, пишет Paris Match.

У 44-летней звезды фильмов Такси, Джонни Д. и Иммигрант и у ее 47-летнего мужа болезнь протекала в легкой форме.

О том, что пара переболела COVID-19, рассказал Кане в интервью Canale+.

Гийом Кане и Марион Котийяр. parismatch.com

Напомним, что у звезды сериала Не родись красивой выявили COVID-19.

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