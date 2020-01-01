В Канаде убит 21-летний рэпер
В Канаде застрелили 21-летнего рэп-исполнителя Димарджио Дженкинса, известного как Houdini. Смертельный инцидент произошел в Торонто. В певца начали стрелять из автомобиля. Пострадало еще два человека, пишет Toronto Sun.
Музыкант шел вместе с 15-летним подростком. У одного из зданий был припаркован автомобиль Volkswagen Tiguan синего цвета.
Когда молодые люди поравнялись с авто, из салона открыли стрельбу, в результате которой Дженкинс погиб, а его товарищ и 27-летняя прохожая с ранениями попали в больницу.
Очевидцы утверждают, что приятель рэпера открыл ответный огонь, однако полиция не прокомментировала данный факт. Также неизвестно, был ли кто-то задержан в связи с перестрелкой.
Инсайдер издания отмечает, что Houdini был связан с уличной группировкой Young Buck Killas.
Дженкинс прославился после своих хитов: Late Nights, Myself и Backseats.
Также добавим, что за последние месяцы в Торонто были убиты и другие рэп-музыканты: Fourty4Double0, 22 Filthy, Why-S, Bvlly.
Как сообщалось ранее, в Иране отец убил дочь из-за связи со старшим мужчиной.
Напомним, что в Аргентине суд допросит попугая по делу об убийстве. Птица видела изнасилование и убийство своей хозяйки, о чем “сообщила” полицейским несколькими фразами.
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