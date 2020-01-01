Боевики в Нигерии устроили стрельбу: 60 человек погибли

Вооруженные боевики напали на пять поселений - они ездили на мотоциклах и расстреливали людей рядом с их домами.

На северо-западе Нигерии боевики атаковали местные поселения, в результате чего погибли по меньшей мере 60 человек. Об этом сообщает AFP в четверг, 28 мая.

Местные жители рассказали, что атаки произошли на пять деревень в Сабон-Бирни в штате Сокото. Несколько десятков вооруженных людей на мотоциклах расстреливали людей рядом с их домами.

"Мы получили в общей сложности 60 трупов и несколько человек с огнестрельными ранениями из деревень, подвергшихся нападению бандитов вчера вечером", - заявила медсестра больницы.

Еще один медик рассказал, что у всех были пулевые ранения, большинство были застрелены в голову. Один из местных чиновников уточнил, что боевики убили 16 человек в поселке Гарки, 13 в Дан-Адуве, 22 в Кузари, 7 в Катуме и еще два в Масаве.

Ожидается, что местная полиция должна выступить с официальным заявлением касательно массового убийства.

Напомним, что ранее в Нигерии уже нападали на деревни. Неизвестные напали на несколько деревень, убив около полсотни человек. Военные заявляют о ликвидации боевиков, но в другом штате.

Также сообщалось, что в Нигерии военные ликвидировали почти 90 террористов. Военные также изъяли большое количество оружия и боеприпасов, а также освободили заложников.

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