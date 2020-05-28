Евросоюз продлил санкции против Сирии

В санкционный список ЕС по Сирии внесены 273 человека и 70 организаций, связанных с нынешним режимом.

Впервые санкции ЕС против Сирии были введены в 2011 году

Совет ЕС продлил на год санкции в отношении Сирии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на его сайте в четверг, 28 мая.

"Совет сегодня продлил ограничительные меры против сирийского режима на один год – до 1 июня 2021 года", – говорится в документе.

Отмечается, что Совет ЕС также исключил из санкционного списка двух лиц и одну компанию, "которые прекратили действия, подпадающие под санкции".

Таким образом, на данный момент в санкционный список ЕС внесены 273 человека и 70 организаций, отмечается в пресс-релизе.

Как известно, санкции Евросоюза против Сирии, введенные в 2011 году, включают запрет на импорт нефти из этой страны, поставки нынешнему режиму готового топлива и нефтепродуктов, ограничения на инвестиции, заморозку в ЕС активов сирийского центрального банка, эмбарго на торговлю технологиями двойного назначения, а также средствами и оборудованием для мониторинга или блокирования телефонных и интернет-коммуникаций.

Также ЕС неоднократно расширял санкционный список по Сирии.

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