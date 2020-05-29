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В ООН отреагировали на гибель темнокожего в США

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Комиссар организации по правам человека призвала прекратить расовое насилие в стране после инцидента в Миннеаполисе.
Акция протеста после смерти Джорджа Флойда перед посольством США в Милане
Акция протеста после смерти Джорджа Флойда перед посольством США в Милане
 
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила убийство темнокожего американца Джорджа Флойда, смерть которого наступила после задержания полицией, и призвала наказать виновных правоохранителей. Об этом говорится в заявлении Бачелет, распространенном 28 мая.
 
"Власти США должны принять серьезные меры, чтобы остановить такие убийства и обеспечить правосудие... Должны быть изменены процедуры, введены в действие профилактические меры, но прежде всего, должны быть предъявлены обвинения сотрудникам полиции, которые прибегают к чрезмерному применению силы, и вынесен приговор за совершенные преступления", - подчеркнула она.
 
Бачелет приветствовала решение расследовать инцидент, однако выразила опасение, что расследование приведет к оправданию убийства на сомнительных основаниях.
 
По ее словам, необходимо изучить и "рассмотреть ту роль, которую укоренившаяся и широко распространенная практика расовой дискриминации играет в таких смертях".
 
Верховный комиссар также призвала всех протестующих в Миннеаполисе к мирному выражению своего возмущения.
 
Напомним, Флойд умер после задержания полицией в реанимации. На видео, которое записали очевидцы ситуации, видно, как полицейские повалили мужчину и надели на него наручники, причем один из них прижал коленом его шею. 
 
Задержанный несколько раз говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.
 
 
Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах.

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Теги: ООН, чернокожие, полиция, убийство, задержание, расовая нетерпимость, афроамериканцы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
jupiters    29.05.2020, 01:04
Оценка:  0
jupiters
сша как в юар -черные зхавают белых......
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