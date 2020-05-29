В ООН отреагировали на гибель темнокожего в США

Комиссар организации по правам человека призвала прекратить расовое насилие в стране после инцидента в Миннеаполисе.

Акция протеста после смерти Джорджа Флойда перед посольством США в Милане

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила убийство темнокожего американца Джорджа Флойда, смерть которого наступила после задержания полицией, и призвала наказать виновных правоохранителей. Об этом говорится в заявлении Бачелет, распространенном 28 мая.

"Власти США должны принять серьезные меры, чтобы остановить такие убийства и обеспечить правосудие... Должны быть изменены процедуры, введены в действие профилактические меры, но прежде всего, должны быть предъявлены обвинения сотрудникам полиции, которые прибегают к чрезмерному применению силы, и вынесен приговор за совершенные преступления", - подчеркнула она.

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