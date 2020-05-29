Трамп решил оставить соцсети в США без защиты
Президент США Дональд Трамп 28 мая подписал указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране, который призван лишить их защиты от претензий в связи с редактированием контента. Об этом он сообщил на брифинге в Белом доме.
"Я подписал сегодня исполнительный указ по защите свободы слова, прав граждан США. Социальные сети, как Twitter, имели беспрецедентную защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой. Исполнительный указ должен (установить) новое регулирование на основе раздела 230 закона (об этике в сфере) коммуникаций" - указал американский лидер.
Он отметил, что документ призван лишить социальные сети правовой защиты, которой они пользуются благодаря закону об этике в СМИ.
Закон, за редкими исключениями, освобождает соцсети от юридической ответственности за материалы, публикуемые пользователями.
Трамп подчеркнул, что "социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности".
Напомним, Трамп пригрозил перейти к более жесткому регулированию деятельности соцсетей в стране после того, как его сообщение в Twitter было отмечено специальным знаком, предупреждающим читателей о недостоверной информации.
Таким образом соцсеть отреагировала на высказывания президента о том, что демократы пытаются создать условия для махинаций на предстоящих выборах.
В Twitter пояснили, почему маркировали сообщение Трампа как фейк
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