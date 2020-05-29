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Трамп решил оставить соцсети в США без защиты

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Американский лидер заявил, что рассматривает возможность закрытия Twitter и намерен проконсультироваться об этом с юристами.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп 28 мая подписал указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране, который призван лишить их защиты от претензий в связи с редактированием контента. Об этом он сообщил на брифинге в Белом доме.

"Я подписал сегодня исполнительный указ по защите свободы слова, прав граждан США. Социальные сети, как Twitter, имели беспрецедентную защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой. Исполнительный указ должен (установить) новое регулирование на основе раздела 230 закона (об этике в сфере) коммуникаций" - указал американский лидер.

Он отметил, что документ призван лишить социальные сети правовой защиты, которой они пользуются благодаря закону об этике в СМИ.

Закон, за редкими исключениями, освобождает соцсети от юридической ответственности за материалы, публикуемые пользователями.

Трамп подчеркнул, что "социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности".

По его словам, решения соцсетей о правдивости сообщений, внесение в них изменений или блокировка – это по сути редакционная политика, а соцсети выступают как издатели.
 
"В такие моменты Twitter перестает быть нейтральной общественной платформой и становится редактором с точкой зрения. Я думаю, что то же можно сказать и о других, если посмотреть на Google, если посмотреть на Facebook и, возможно, других", - добавил Трамп.
 
Также американский лидер заявил, что допускает возможность закрытия Twitter.
 
"Я проверю у юристов, необходимо идти в рамках законного процесса. Если закрытие будет законно, я сделаю это", - отметил он.

Напомним, Трамп пригрозил перейти к более жесткому регулированию деятельности соцсетей в стране после того, как его сообщение в Twitter было отмечено специальным знаком, предупреждающим читателей о недостоверной информации.

Таким образом соцсеть отреагировала на высказывания президента о том, что демократы пытаются создать условия для махинаций на предстоящих выборах. 

В Twitter пояснили, почему маркировали сообщение Трампа как фейк

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Теги: США, цензура, twitter, соцсети, указ, Трамп, Дональд Трамп, указ президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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БогатыйЕвропеец    29.05.2020, 02:34
Оценка:  -4
БогатыйЕвропеец
паpашенка-2
serg    29.05.2020, 01:38
Оценка:  -2
serg
Пупсік образився на твітер????якщо закриють - кінець демократії, привіт путінізм... "якщо я не можу гратися цією іграшкою- то я її зламаю, щоб ніхто не міг гратися" - так зазвичай поступають діти з комплексами і специфічною психологією...
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