Гибель мужчины в Миннесоте: из-за беспорядков задействовали Нацгвардию

Столкновения в штате начались после смерти чернокожего мужчины, которого задержала полиция.

В заявлении Уолза говорится, что бойцы Национальной гвардии США должны помочь "в обеспечении безопасности и поддержании спокойствия".

Решение было принято после актов вандализма, а также столкновений демонстрантов с полицией.