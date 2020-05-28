Гибель мужчины в Миннесоте: из-за беспорядков задействовали Нацгвардию
Столкновения в штате начались после смерти чернокожего мужчины, которого задержала полиция.
Губернатор штата Миннесота Тим Уолз привлек бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка из-за протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Соответствующий указ был опубликован 28 мая.
В заявлении Уолза говорится, что бойцы Национальной гвардии США должны помочь "в обеспечении безопасности и поддержании спокойствия".
Решение было принято после актов вандализма, а также столкновений демонстрантов с полицией.
Напомним, Флойд умер после задержания полицией в реанимации. На видео, которое записали очевидцы ситуации, видно, как полицейские повалили мужчину и надели на него наручники, причем один из них прижал коленом его шею.
Задержанный несколько раз говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.
OMG! See how much #Minneapolis has been destroyed. As if there was a war here!#GeorgeFloyd #icantbreathe #racism #riots #minneapolisriots #BlackLivesMatters #minneapolisonfire #JusticeForGeorgeFloyd #blacklifematters #BlackLivesMatter #Minnesota #MinneapolisRiot #BlackTwitter pic.twitter.com/o3aMGaY3Ag— Faruk Firat (@FarukFirat1987) May 28, 2020
Cмотрите фотогалерею: Гибель мужчины в Миннесоте: из-за беспорядков задействовали Нацгвардию
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