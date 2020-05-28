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Гибель мужчины в Миннесоте: из-за беспорядков задействовали Нацгвардию

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Столкновения в штате начались после смерти чернокожего мужчины, которого задержала полиция.
Протесты в Миннесоте
Протесты в Миннесоте
 
Губернатор штата Миннесота Тим Уолз привлек бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка из-за протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Соответствующий указ был опубликован 28 мая.
 
В заявлении Уолза говорится, что бойцы Национальной гвардии США должны помочь "в обеспечении безопасности и поддержании спокойствия".
 
Решение было принято после актов вандализма, а также столкновений демонстрантов с полицией.
 
Напомним, Флойд умер после задержания полицией в реанимации. На видео, которое записали очевидцы ситуации, видно, как полицейские повалили мужчину и надели на него наручники, причем один из них прижал коленом его шею. 
 
Задержанный несколько раз говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.
 
 
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Теги: США, смерть, беспорядки, видео, чернокожие, фото, гибель, афроамериканцы, Нацгвардия
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Источник: korrespondent.net

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