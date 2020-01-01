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Мировые лидеры согласны на очный саммит G7 - Белый дом

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Американские власти надеются провести встречу Большой семерки в Вашингтоне ближе к концу июня.
Пресс-секретарь президента США Кейли Макинани
Пресс-секретарь президента США Кейли Макинани
 
Лидеры стран Большой семерки поддержали решение США провести в июне очный саммит в Белом доме. Об этом 28 мая заявила на брифинге пресс-секретарь американского лидера Кейли Макинани.
 
На вопрос, обсуждалась ли с другими лидерами G7 возможность проведения саммита в очном формате в Белом доме, Макинани ответила, что Вашингтон "получает положительные отклики от мировых лидеров".
 
Также она подчеркнула, что власти стремятся к тому, чтобы встреча состоялась "в эти сроки (в июне) здесь в Белом доме".
 
 
Напомним, встреча Большой семерки планировалась на июнь, однако из-за пандемии коронавируса Трамп отменил ее и хотел организовать по видеосвязи.
 
Позже стало известно о желании президента США провести мероприятие очно в Вашингтоне.

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Теги: США, Белый Дом, саммит, Вашингтон, большая семерка, G7
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Источник: korrespondent.net

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