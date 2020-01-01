Мировые лидеры согласны на очный саммит G7 - Белый дом

Американские власти надеются провести встречу Большой семерки в Вашингтоне ближе к концу июня.

Лидеры стран Большой семерки поддержали решение США провести в июне очный саммит в Белом доме. Об этом 28 мая заявила на брифинге пресс-секретарь американского лидера Кейли Макинани.

На вопрос, обсуждалась ли с другими лидерами G7 возможность проведения саммита в очном формате в Белом доме, Макинани ответила, что Вашингтон "получает положительные отклики от мировых лидеров".

Также она подчеркнула, что власти стремятся к тому, чтобы встреча состоялась "в эти сроки (в июне) здесь в Белом доме".

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