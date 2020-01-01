Секс-работницам Швейцарии разрешат работать только в перчатках

Швейцарские проститутки смогут начать работу уже не следующей неделе, но только при соблюдении правил безопасности. "Ночные бабочки" обязаны быть в перчатках и придерживаться безопасных поз.

Швейцарские секс-работницы смогут приступить к работе с 6 июня, но при определенных условиях. От девушек потребуется во время секса надевать перчатки и использовать коленно-локтевую позу, пишет Daily Mail.

Также по возможности постельное белье следует менять после каждого клиента.

"Услуги с участием двух или более клиентов не будут предлагаться", - говорится в новых правилах для секс-работниц.

Что касается посетителей домов терпимости, то теперь они перестают быть анонимами. Данные клиентов будут заносить в базу и хранить не менее месяца. Это делается на тот случай, чтобы отследить клиента, если проститутки заразятся коронавирусной инфекцией.

Отметим, что в Швейцарии легально заниматься проституцией разрешено с 1942 года.

Как сообщалось ранее, в Германии тысячи иностранных секс-работниц стали бездомными из-за COVID-19.

Также Korrespondent.net писал, что проститутки Киева прекратили предоставлять интим-услуги во время карантина.

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