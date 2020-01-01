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Звезда фильма Москва слезам не верит потеряла мужа из-за COVID-19

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Муж известной актрисы входил в группу риска - ему был 81 год. Сама знаменитость также заболела коронавирусом.
Супруги прожили вместе несколько десятков лет
Супруги прожили вместе несколько десятков лет
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Супруг звезды фильма Москва слезам не верит Натальи Вавиловой, режиссер Самвел Гаспаров заразился коронавирусом и скончался. Сама Вавилова продолжает бороться с COVID-19, сообщил в Facebook друг семьи Георгий Сааков.

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“Самвелу Владимировичу было не свойственно проигрывать, но победить проклятый коронавирус он не сумел... Скорейшего выздоровления его супруге, актрисе Наталье Вавиловой“, - написал Сааков в социальной сети.

Отметим, что скончавшемуся Гаспарову был 81 год. Его супруге Наталье сейчас 61.

Наталья Вавилова – звезда фильмов Розыгрыш и Москва слезам не верит. Во время премьеры последней картины в 1979 году она познакомилась со своим будущим супругом Самвелом Гаспаровым.

Гаспаров снял картины - Хлеб, золото, наган, Координаты смерти, Стервятники на дорогах, Шестой.

Также мы писали, что британская рэперша умерла от коронавируса.

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Теги: Россия, смерть, актриса, умер, муж, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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