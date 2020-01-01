Умер самый старый мужчина мира

Мужчине на момент смерти было 112 лет.

В Великобритании скончался самый старый мужчина в мире. В марте этого года Боб Уэйтон отпраздновал свой 112-й день рождения.

Читай также: От COVID-19 умерла британка, пережившая пандемию "испанки" 100 лет назад

Об этом сообщает ВВС.

Издание пишет, что причиной смерти Боба Уэйтона стало онкологическое заболевание, которое начало прогрессировать.

Для справки: Боб Уэйтон родился 29 марта 1908 года, в городе Кингстон-апон-Халл (Великобритания). Мужчина работал школьным учителем, а позже инженером. У Боба есть трое детей, десять внуков и 25 правнуков.

Боб был необыкновенным человеком. Он был образцом для подражания, жил, интересовался и общался с разными людьми со всего мира. Он смотрел на каждого, как на брата или сестру, и верил в любовь, принятие и заботу друг о друге. Он также очень заботился об окружающей среде. Вторая спальня в его квартире была мастерской, заполненной мебелью, ветряными мельницами и головоломками, которые он делал и продавал в целях благотворительности, часто из кусочков дерева, - говорится в заявлении семьи.

Отмечается, что до Боба самым старым мужчиной мира был 112-летней японей Титэцу Ватанабэ, но в феврале его не стало. 31 марта Боб попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Я не могу сказать, что мне приятно слышать, что предыдущий рекордсмен умер, но я очень рад, что мне удалось прожить так долго и завести так много друзей, - сказал Боб, когда узнал об этом.

Читай также: Названа старейшая жительница Земли

К слову, Боб публично отказался получать традиционные открытки от королевы Британии, которые она присылает всем британцам, старше 100 лет.

Я больше не хочу получать эти открытки, потому что мне уже пришло штук 10, и я считаю, что королеве не стоит тратить на это время и силы. Я выбрал ту из них, на которой она улыбается и выглядит счастливой, и эту открытку я держу у себя на столе, - сказал Уэйтон.

Напомним, в Таджикистане умерла старейшая женщина в мире. Женщина успела пожить в трех веках и государствах - Бухарском эмирате, СССР и независимом Таджикистане.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.