Twitter ограничила доступ к сообщению Трампа

Компания не стала удалять твит президента, но ограничила возможность взаимодействовать с ним.

Администрация Twitter "заморозила" пост президента США Дональда Трампа о ситуации в Миннеаполисе. Другие пользователи могут сделать ретвит с комментарием, но не смогут отметить сообщение Трампа как понравившееся, ответить на него или сделать обычный ретвит. В пятницу, 29 мая, пресс-служба Twitter объяснила причину.

В администрации компании пояснили, что сообщение Трампа о беспорядках в Миннеаполисе нарушает правила компании, которые запрещают оправдание насилия, так как оно может спровоцировать протестующих на противоправные действия.

"Этот твит нарушает нашу политику в отношении героизации насилия из-за исторического контекста последней строки, ее связи с насилием и риском, что она вдохновит на аналогичные действия сегодня", - говорится на официальной странице Twitter.

При этом администрация соцсети не стала закрывать доступ к записи Трампа, так как она "может представлять собой предмет общественного интереса".

В четверг вечером Трамп прокомментировал в своем Twitter ситуацию с беспорядками в Миннеаполисе, отметив, что намерен взять ситуацию в свои руки, если мэр города Джейкоб Фрей не сможет остановить беспорядки, начавшиеся после смерти афроамериканца.

"Эти бандиты оскверняют память Джорджа Флойда, и я не позволю происходить такому. Я только что разговаривал с губернатором штата Тимом Уолзом и сказал ему, что военные в его распоряжении. В случае любых сложностей мы возьмем контроль на себя, но когда начинаются грабежи, начинается и стрельба", - написал Трамп.

По-видимому упоминание о стрельбе и стало причиной санкций по отношению к сообщению президента страны.

Напомним, пару дней назад Twitter обозначил одно из сообщений Трампа как содержащее неправду. После этого президент Трамп подписал указ, который, как сообщили в Белом доме, даст властям больше возможностей для регулирования деятельности соцсетей. Руководство Twitter назвало реакционным и политизированным указ Трампа о регулировании деятельности социальных сетей. В компании заявили, что он представляет опасность для будущего онлайн-высказываний и свободы в интернете, заявили в компании.

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