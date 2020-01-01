Парапланеристы после столкновения упали с высоты

Два парапланериста столкнулись в воздухе и упали вниз с огромной высоты. Они повисли на деревьях, но отделались только испугом.

Во французском департаменте Савойя в небе столкнулись два парапланериста. Происшествие произошло на высоте 1,4 километра. После столкновения спортсмены рухнули вниз, пишет Daily Mail.

Момент столкновения запечатлела камера одного из парапланеристов - 31-летнего Себастьяна Уатье.

Люди упали на деревья. Уатье повис на высоте пяти метров и потерял сознание. Позже выяснилось, что никто сильно не пострадал.

По словам мужчины, в инциденте виноваты оба, поскольку ни Уатье ни женщина-парапланерист не обратили внимание на опасные воздушные потоки.

Напомним, что украинский парапланерист пролетел рекордные 350 км. Спортсмен перелетел из Киевской области в Николаевскую, установив новый европейский рекорд.

Также Korrespondent.net писал, что в России парапланерист снял на видео свою гибель.



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