Белорусы не готовы к президенту-женщине – Лукашенко

Александр Лукашенко абсолютно убежден, что белорусы изберут новым главой государства "мужика".

Александр Лукашенко уверен, что женщине не быть главой Беларуси president.gov.by

Белорусское общество не готово к тому, чтобы президентом страны стала женщина. Такое мнение высказал действующий глава республики Александр Лукашенко во время встречи с работниками Минского тракторного завода, пишет “Белта“.

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Так, комментируя возможное участие главы местного парламента Натальи Кочановой в президентских выборах в Беларуси, назначенных на 9 августа этого года, Лукашенко заявил следующее:

У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью.

При этом он упомянул соседнюю Литву, где главой государства с 2009 по 2019 года была женщина.

У нас – не Литва. Там президент, была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас – нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден, - заявил Лукашенко.

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В то же время он отметил, что у женщин, которые являются потенциальными кандидатами в президенты, хорошо организован сбор подписей для выдвижения.

Они (женщины-претенденты – ред.) тихо, спокойно собирают эти подписи. Недавно поинтересовался – эти женщины собрали больше подписей, чем все мужики, которые в интернете пиарятся, – сказал Лукашенко.

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По состоянию на сегодняшний день в Беларуси сбор подписей на выдвижение в качестве кандидата в президенты ведут 14 инициативных групп, в том числе для четырех претендентов-женщин.

Напомним, в середине мая Александр Лукашенко подал документы в избирательную комиссию для участия в очередных президентских выборах. Действующий глава Беларуси намерен в шестой раз возглавить страну.

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