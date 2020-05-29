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Белорусы не готовы к президенту-женщине – Лукашенко

Комментариев: 3
Александр Лукашенко абсолютно убежден, что белорусы изберут новым главой государства "мужика".
Александр Лукашенко уверен, что женщине не быть главой Беларуси
Александр Лукашенко уверен, что женщине не быть главой Беларуси
president.gov.by

Белорусское общество не готово к тому, чтобы президентом страны стала женщина. Такое мнение высказал действующий глава республики Александр Лукашенко во время встречи с работниками Минского тракторного завода, пишет “Белта“.

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Так, комментируя возможное участие главы местного парламента Натальи Кочановой в президентских выборах в Беларуси, назначенных на 9 августа этого года, Лукашенко заявил следующее:

У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью.

При этом он упомянул соседнюю Литву, где главой государства с 2009 по 2019 года была женщина.

У нас – не Литва. Там президент, была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас – нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден, - заявил Лукашенко.

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В то же время он отметил, что у женщин, которые являются потенциальными кандидатами в президенты, хорошо организован сбор подписей для выдвижения.

Они (женщины-претенденты – ред.) тихо, спокойно собирают эти подписи. Недавно поинтересовался – эти женщины собрали больше подписей, чем все мужики, которые в интернете пиарятся, – сказал Лукашенко.

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По состоянию на сегодняшний день в Беларуси сбор подписей на выдвижение в качестве кандидата в президенты ведут 14 инициативных групп, в том числе для четырех претендентов-женщин.

Напомним, в середине мая Александр Лукашенко подал документы в избирательную комиссию для участия в очередных президентских выборах. Действующий глава Беларуси намерен в шестой раз возглавить страну.

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Теги: Выборы, Беларусь, президент, Лукашенко, Александр Лукашенко, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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navigator2    29.05.2020, 21:51
Оценка:  +1
navigator2
Ху...йла питають:
- може жінка стати президентом?
- Х: ні
- чому?
- Х: тому що я не жінка
Doriаn_    29.05.2020, 19:06
Оценка:  +3
Doriаn_
Нет в Беларуси никаких выборов. Все это туфта.
navigator2    29.05.2020, 21:52
Оценка:  +1
navigator2
може Ху..йла додадуть в компанію, а зелені чоловічки "сформують" точніше "підкорегують" суспільну думку
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