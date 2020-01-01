В Китае шесть человек погибли от взрыва на ГЭС

Пятеро пострадавших на китайской ГЭС госпитализировали в больницу, шесть человек спасти не удалось.

На юго-западе Китая в городе Пуэр произошла авария на ГЭС, в результате которой погибли шесть человек, еще пять получили ранения. Об этом сообщило управление по чрезвычайным ситуациям провинции Юньнань.

Инцидент произошет утром по местному времени на территории уезда Моцзянь. Согласно предварительной версии, в ходе проведения очистных работ, возможно, произошел взрыв.

Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу. Власти выясняют причины аварии, ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане на одной из теплоэлектростанций произошла авария. Взорвался один из блоков ТЭС.

Также Корреспондент писал, что в Турции произошел взрыв на ТЭС, есть пострадавшие. В результате ЧП госпитализировали шесть человек.

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