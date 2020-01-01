Вирус придумали СМИ. Скандалы президента Бразилии

Почему крупнейшие бразильские медиа приняли решение байкотировать освещение деятельности президента страны Жаира Болсонару.

Жаира Болсонару – президента Бразилии часто сравнивают с Дональдом Трампом. Они действительно очень похожи своими взгялдами, выходками и скандалами. Оба долгое время отрицали опасность коронавируса, что привело к тому, что их страны сейчас больше всех в мире страдают от пандемии. Оба воюют с медиа и социальными сетями.

Но Болсонару в своей войне, похоже, даже зашел дальше Трампа. Пока лидер Белого Дома спорит в Twittercруководством соцсети о цензуре, бразильский президент нарвался на прямой бойкот.

Во всем виноваты СМИ

Болсонару даже заявлял, что коронавирус придумали СМИ. А недавно в Сеть попало видео, в котором президент и его сторонники называют журналистов крысами, сукиными детьми, вымогателями и предателями. После этого сразу несколько медиакомпаний заявили, что не будут отправлять журналистов на встречи с президентом и на правительственные брифинги.

Среди тех, кто пошел на бойкот телеканалы Globo и Band, радиостанция CBN, сайты G1 и Metr'opoles, а также три главные газеты страны — Valor Econ^omico, O Globo и Folha de S~ao Paulo.

А бразильская полиция, тем временем, начала рейды и обыски (в домах самых ярых онлайн-сторонников президента Болсонару в рамках расследования дела о публикации и продвижении фейковых новостей. Один из подозреваемых — сын президента.

Коронаскептик

Болсонару с самого начала активно занижал опасность COVID-19, называя вирус "небольшим гриппом".

Болсонару говорил сторонникам игнорировать карантин, которые ввели губернаторы штатов, выходить на улицу и идти на работу. Большая часть делегации бразильского лидера, которая была с ним на флоридском курорте Дональда Трампа Мар-а-Лаго, заболели вирусом. Но даже это не заставило его изменить поведение.

16 апреля Болсонару уволил министра здравоохранения Бразилии Луиса Энрике Мандетту потому что он отказывался занижать угрозу коронавируса, рекомендовал носить маски и держать социальную дистанцию.

Когда 28 апреля репортеры спросили президента о том, какими будут меры в связи со смертью на тот момент более 5 тысяч человек, Болсонару ответил: “Ну и что? Простите, но что вы хотите, чтобы я сделал?”.

Сейчас в Бразилии уже более 350 тысяч зараженных и 22 тысяч погибших.

Импичмент?

Губернатор штата Сан-Паулу Жуан Дориа, главный оппонент Болсонару в вопросах карантина, заявил, что страна вынуждена бороться не только с коронавирусом, но и с "болсонарувирусом".

Согласно социологическим опросам, 45% жителей Бразилии выступают за начало импичмента Болсонару. Противоположного мнения придерживаются 48% респондентов. Ещё 6% не смогли дать ответа по этому поводу.

В то же время 46% считают, что Болсонару должен сам подать в отставку. 50% респондентов, в свою очередь, уверены, что он должен остаться посту президента.

При этом Верховный суд Бразилии дал разрешение на проведение расследования в отношении Болсонару. Его обвиняют во вмешательстве в работу правоохранительных органов страны и препятствовании правосудию.

Обвинения против главы государства выдвинул экс-министр юстиции страны Сержиу Мору, который подал в отставку в апреле. Он сказал, что президент заставил его сменить начальника федеральной полиции, и обвинил его в попытке вмешаться в антикоррупционные расследования, которые ведутся против членов семьи президента, вплоть до запроса материалов разведки. Мору также обвинил главу государства в фальсификации документов, заявив, что подпись на указе о снятии с должности главы полиции ему не принадлежит.

"Президент не может быть освобожден от уголовной ответственности за свои деяния, поскольку ни один человек, в том числе глава исполнительной власти страны, не может быть выше конституции и законов республики", – говорится в заявлении Верховного суда. Он поручил провести расследование по обвинениям, выдвинутым Мору, в течение 60 дней.

По итогам проверки прокуратура будет принимать решение, предъявлять ли официальные обвинения президенту. Предъявление обвинений также должно быть одобрено нижней палатой парламента, чтобы дело было передано в Верховный суд. В этом случае Болсонару будет временно освобожден от своей должности на срок до 180 дней. Если же вина президента будет доказана, то он может лишиться своей должности через процедуру импичмента.

Эксперты отмечают, что вероятность такого сценария маловероятна, так как нижнюю палату парламента контролируют сторонники президента. Если же обвинения бывшего министра юстиции не подтвердятся, то он сам будет привлечен к ответственности за ложные обвинения.