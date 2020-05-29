Украинцев задержали в Польше: они пытались нелегально попасть в Чехию

Задержаны 33 гражданина Украины от 20 до 60 лет, которые пытались избежать двухнедельного карантина.

В Польше задержали 33 украинца за попытку нелегально попасть в Чехию nadbuzanski strazgraniczna pl

В Польше задержали 33 украинцев, которые пытались незаконной попасть в Чехию. Об этом сообщает польская погранслужба в пятницу, 29 мая.

Украинцев задержали 27 мая вблизи села Воля Соколовская Нижнесилезского воеводства во время попытки незаконно проехать на территорию Чехии в обход пункта пропуска и санитарного контроля на четырех автобусах.

При этом в транспорте находились украинцы в возрасте от 20 до 60 лет, которые легально прибыли в Польшу из Украины 25 и 27 мая. Польское законодательство предусматривает, что они должны находится на карантине.

Теперь каждому из украинцев временно запретили въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны, а также отменили польские национальные рабочие визы. Задержанных также обязали выплатить штраф и немедленно покинуть территорию страны.

Напомним, что ранее в Польше нашли в озере тела двух заробитчан. Польская полиция устанавливает, что именно произошло с украинцами. Пока предполагается, что они не справились с управлением лодки и утонули.

Также сообщалось, что Польша ослабила карантин для заробитчан. Теперь украинским работникам не придется соблюдать две недели изоляции, прежде чем приступить к работе.

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