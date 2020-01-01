Мечети в стране были закрыты в течение 74 дней. Тем не менее, посетителей просят придерживаться ряда карантинных правил.

В Турции впервые открыли мечети после карантина - они были закрыты 74 дня. Об этом сообщает Укринформ в пятницу, 29 мая.

"Двери наших мечетей вновь открываются для совместной пятничной молитвы, которую мы совершаем после перерыва 2,5 месяца... Мы также чтим память наших предков с милостью и благодарностью", - заявил глава Директората по религиозным вопросам Али Эрбаш.

Кроме того, в мечети Фатиха в Стамбуле, где Али Эрбаш прочитал небольшую проповедь, собрались около 5 тысяч человек. Для женщин было отдельно обустроено место во внутреннем дворе. Во время молитвы посетителям время от времени напоминали о необходимости соблюдать дистанцию.

Отмечается, что контроль за соблюдением мер безопасности в некоторых мечетях осуществляли с воздуха с использованием беспилотников.

Cмотрите фотогалерею: В Турции открыли мечети после карантина

Напомним, что Турция открывает авиасообщение с 70 странами. Авиаперелеты будут восстановлены уже с 10 июня. При этом с Украиной авиасообщение откроют только 1 июля.

Также в Турции подчеркнули, что не отменят "все включено" и "шведский стол". Власти страны заверили, что в работу отелей "будут внесены необходимые изменения с точки зрения гигиены".

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