Рейд полиции, в рамках которого был арестован арбитр, был связан с деятельностью Тианы Максимович, которая подозревается в проституции и сутенерстве.

Известного словенского футбольного арбитра Славко Винчича арестовали в боснийском городе Биелин по обвинению в незаконном хранении оружия и распространении наркотиков. Об этом, в пятницу, 29 мая, сообщает sport.blic.rs.

Сообщается, что 40-летний рефери ФИФА был задержан в борделе, где находился в компании 25 гостей и девяти проституток.

Задержание провели в рамках полицейской операции по предотвращении проституции и распространения наркотиков. На момент задержания Винчич имел при себе незарегистрированное огнестрельное оружие и наркотическое вещество - кокаин.

В ходе операции полиция изъяла всего 14 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, полтора десятка пакетиков с кокаином и валюты на сумму в 10 тысяч евро.

За свою судейскую карьеру Винчич обслуживал матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также он работал на матче Шахтер - Сельта в рамках 1/16 финала Лиги Европы сезона-2016/17.

Ранее итальянские правоохранительные органы разоблачили преступный сговор госслужащих и предпринимателей, передававших контракты на выполнение госзаказов в пользу криминального клана Ндрангета.

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