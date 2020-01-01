В ВОЗ отреагировали на решение Вашингтона о разрыве отношений

В настоящее время руководство ВОЗ оценивает ущерб, который будет нанесен ее программам из-за решения Соединённых Штатов.

Всемирная организация здравоохранения начала подсчитывать ущерб от разрыва отношений с США, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Об этом, в пятницу, 29 мая, сообщает, ТАСС.

"Мы осведомлены о последних новостях, и руководство нашей организации оценивает эту проблему, включая ее влияние на наши программы", - сообщила Вуйнович.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил о разрыве взаимоотношений со Всемирной организацией здравоохранения.

Ранее он уже грозил полностью прекратить финансирование организации и пересмотреть членство Штатов в ней, если ВОЗ не выполнит условий Вашингтона, а именно, если в течение 30 дней не проведет реформы.

По мнению Трампа, ВОЗ недооценила серьезность вируса, а также "прикрывала" Китай.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet