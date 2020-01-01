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В ВОЗ отреагировали на решение Вашингтона о разрыве отношений

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В настоящее время руководство ВОЗ оценивает ущерб, который будет нанесен ее программам из-за решения Соединённых Штатов.
ВОЗ оценивает ущерб из-за разрыва отношений с США
ВОЗ оценивает ущерб из-за разрыва отношений с США

Всемирная организация здравоохранения начала подсчитывать ущерб от разрыва отношений с США, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Об этом, в пятницу, 29 мая, сообщает, ТАСС.  

"Мы осведомлены о последних новостях, и руководство нашей организации оценивает эту проблему, включая ее влияние на наши программы", - сообщила Вуйнович. 

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил о разрыве взаимоотношений со Всемирной организацией здравоохранения. 

Ранее он уже грозил полностью прекратить финансирование организации и пересмотреть членство Штатов в ней, если ВОЗ не выполнит условий Вашингтона, а именно, если в течение 30 дней не проведет реформы.

По мнению Трампа, ВОЗ недооценила серьезность вируса, а также "прикрывала" Китай.

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Теги: ВОЗ, финансирование, Дональд Трамп, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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