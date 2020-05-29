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Ким Чен Ын решил запретить подростковый секс

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Лидер Северной Кореи считает участившийся секс между тинейджерами "аморальным" и "нечестивым".
Ким Чен Ын объявил войну подростковому сексу, приравняв его к государственной измене
Ким Чен Ын объявил войну подростковому сексу, приравняв его к государственной измене

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын осудил "растущую безнравственность" и подростковый секс. Более того, он приравнял его к государственной измене, поскольку такое подведения подростков "помогает врагам разрушать наше общество". Об этом, в пятницу, 29 мая, сообщает издание New York Post со ссылкой на Radio Free Asia и Express.

Чтобы остановить рост "сексуальной распущенности", Ким Чен Ын приказал школам проверять телефоны учащихся или другие устройства, которые они могут иметь при себе - на наличие запрещенных материалов и посещений нежелательных сайтов.

"В последнее время все больше и больше старшеклассников участвуют в безнравственных сексуальных отклонениях, и Центральный комитет Корейской рабочей партии издал директиву, призывающую к решительным мерам против них", - цитирует главу КНДР издание Radio Free Asia.

Провинившихся обещают сурово наказывать. Так же, как учителей и родителей, которые не смогут контролировать сексуальное поведение подростков. 

Ранее СМИ сообщали, что лидер Северной Кореи во время путешествий на своем бронепоезде устраивал кутежи с девственницами. 

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Теги: секс, Северная Корея, тинейджеры, подростки, КНДР, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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