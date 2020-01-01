Работодателей обязали платить за жилье удаленных сотрудников

Вопрос компенсации расходов на аренду жилья работникам, которые перешли на удаленку, высшей судебной инстанцией Швейцарии рассматривался впервые.

Федеральный суд в Лозанне, Швейцария, постановил, что работодатели обязаны возмещать работнику часть арендной платы, если он был переведен на удаленку. Об этом пишет Swissinfo.ch.

Прецендентом для такого решения стал иск сотрудницы одной из бухгалтерских компаний, которой пришлось переделать кухню в своей двухкомнатной квартире под рабочий кабинет.

Со своей стороны работодатель настаивал, что в их изначальной договоренности с сотрудницей не была прописана никакая материальная компенсация. Однако суд все равно встал на сторону женщины.

Более того, теперь швейцарские работники имеют право оформить компенсацию даже задним числом, если они уволились или были уволены. Кроме того, не играет роли, работал ли сотрудник у себя на кухне или снимал с этой целью дополнительную площадь с целью организации рабочего места.

Сообщается, что сумма ежемесячной компенсации составит 150 швейцарских франков (154 доллара США).

Ранее сообщалось, что Facebook продлит карантин для сотрудников до конца лета. А все публичные мероприятия компании, в которых участвуют более 50 человек, будут отменены до июня 2021 года.

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