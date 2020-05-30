Лукашенко рассказал о зависти к особому пути Беларуси

Президент призвал своих граждан не бояться заразиться коронавирусом: "Вылечим. Мы это умеем делать".

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о зависти к республике на самом высоком уровне в связи с отсутствием жестких карантинных мер в рамках борьбы с коронавирусом. Он заявил об этом в ходе визита на Минский тракторный завод 29 мая, сообщает Lenta.ru.

"Единственная страна в мире, которая пошла этим путем. Правда, нам это боком вылазит. Вы видите, то парад провели не так, то на Радуницу люди пошли на кладбище. Зависть - это не только у вас, зависть - это и у нас, на самом высоком уровне", - сказал Лукашенко, обращаясь к рабочим предприятия.

Он также призвал рабочих не переживать о риске заражения. "Кто-то заболеет - вылечим. Вылечим. Не переживайте за это. Мы это умеем делать, особенно, если говорить по этому вирусу. Как-то мы потихоньку выползаем. И даст Бог, если так, то мы можем сказать всему миру: "Идите, учитесь!", - сказал Лукашенко.

Ранее Корреспондент.net подробно рассказывал об особом пути Беларуси в борьбе с коронавирусом. Лукашенко считает психозом то, что все страны вводят жесткий карантин. По его словам, баня, водка и животные жиры могут защитить от вируса.

От карантина также отказалась Швеция - ради сохранения экономики. Несмотря на это, в период мировой пандемии экономические показатели начали падать.

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