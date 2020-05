В США беспорядки охватили более десяти городов

Массовые беспорядки и столкновения с полицией проходят более чем в десяти крупных городах США, сообщает агентство AP 30 мая.

Причиной волнений стала гибель в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая после того, как во время задержания полицейский надавил ему коленом на горло. Стражи порядка подозревали его в использовании фальшивых документов.

К этому часу в городе разграблено более 200 зданий, введены режим чрезвычайной ситуации и комендантский час. Президент Дональд Трамп направил Миннеаполис сотни нацгвардейцев.

По данным AP, столкновения протестующих с полицией зафиксированы в Нью-Йорке, Атланте (штат Джорджия), Альбукерке (штат Нью-Мексико), Фонтане, Сан-Хосе (штат Калифорния) и Хьюстоне (штат Техас). Сами беспорядки сопровождаются актами вандализма. На улицы вышли тысячи человек.

В Вашингтоне во время демонстрации был временно закрыт Белый дом. В Атланте протестующие разгромили здание редакции CNN. В этом городе также объявлен режим ЧС.

The front of CNN Center in Atlanta was the scene of violent protests on Friday evening that resulted in damage to the front of the building and inside https://t.co/Uz5PsPdoND pic.twitter.com/TsIsu9LCbn