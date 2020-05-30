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В США беспорядки охватили более десяти городов

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Причиной волнений стала гибель в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией.
Америку охватили массовые протесты из-за смерти чернокожего
Америку охватили массовые протесты из-за смерти чернокожего
Getty

Массовые беспорядки и столкновения с полицией проходят более чем в десяти крупных городах США, сообщает агентство AP 30 мая.

Причиной волнений стала гибель в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая после того, как во время задержания полицейский надавил ему коленом на горло. Стражи порядка подозревали его в использовании фальшивых документов.

К этому часу в городе разграблено более 200 зданий, введены режим чрезвычайной ситуации и комендантский час. Президент Дональд Трамп направил Миннеаполис сотни нацгвардейцев.

По данным AP, столкновения протестующих с полицией зафиксированы в Нью-Йорке, Атланте (штат Джорджия), Альбукерке (штат Нью-Мексико), Фонтане, Сан-Хосе (штат Калифорния) и Хьюстоне (штат Техас). Сами беспорядки сопровождаются актами вандализма. На улицы вышли тысячи человек.

В Вашингтоне во время демонстрации был временно закрыт Белый дом. В Атланте протестующие разгромили здание редакции CNN. В этом городе также объявлен режим ЧС.

В нескольких городах полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Точное количество задержанных или пострадавших неизвестно.

Прямая трансляция протестов в США:

Ранее Корреспондент.net собрал все подробности происходящего в статье Беспорядки в Миннесоте: почему Трамп ввел войска.

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Теги: США, беспорядки, протесты, чернокожие, убийство, Миннесота
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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В0ЛАНД    30.05.2020, 09:24
Оценка:  -21
В0ЛАНД
США,как"сверхдержаве" крайне необходима полномасштабная гражданская война.
Vixerunt    30.05.2020, 10:24
Оценка:  -1
Vixerunt
ага Амерам гражданская, а расии рубль по 150 за бакс и привет Сев.Корр. Не забывай ватник твоя недо_страна держится не на скрепах, а на продаже дармовых энерго-ресурсов и долларе. Так что я б на твоём месте плохого им не желал.
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