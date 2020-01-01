Прототип космического корабля SpaceX взорвался на испытаниях

Взрыв произошел во время тестирования двигателя.

Последний прототип космического корабля SpaceX взорвался сразу после испытания двигателя в пятницу (29 мая), в результате чего произошел драматический огненный шар на полигоне космического полета компании в Южном Техасе.

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Прототип Starship SN4 взорвался около 20:49 по Киеву на испытательном полигоне SpaceX около Бока Чика, штат Техас, согласно видео, предоставленному туристическим сайтом Южного Падре острова SPadre.com. Взрыв произошел примерно через минуту после короткого испытания его ракетного двигателя Raptor, но было неясно, что вызвало пожар.

Как следует из названия, корабль Starship SN4 является последним в серии прототипов из нержавеющей стали, которые SpaceX построил для тестирования технологий, необходимых для действительно массивной системы космического запуска: ракеты Starship высотой 50 метров и ее сверхтяжелой ракеты. Именно этот автомобиль, как надеется SpaceX, будет перевозить до 100 человек одновременно в космос и, в конечном итоге, на Марс.

В прошлом месяце НАСА выбрало космический корабль SpaceX в качестве одного из трех коммерческих космических кораблей, которые могут высадить астронавтов на луну для программы агентства Артемида в 2024 году.

Взрыв видно на 1:24:47:

Напомним, ранее сообщалось, что двигатель SpaceX взорвался на испытаниях.

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