Франция сожгла 1,7 млрд масок накануне пандемии

В итоге французы оказались одной из наиболее пострадавших от коронавируса европейских наций.

Франция оказалась одной из самых пострадавших от пандемии стран Getty

Накануне пандемии коронавируса Франция сожгла около миллиарда медицинских масок и около 714 миллиона высокоэффективных масок типа FFP2, поскольку власти считали, что они не понадобятся, пишет Times 27 мая. В результате у французов осталось только 117 миллионов масок.

В стране для борьбы со свиным гриппом и атипичной пневмонией (SARS) были сформированы запасы из миллиарда медицинских масок и более 700 миллионов масок типа FFP2.

Однако после публикации исследований о том, что эти заболевания не так опасны, как считалось ранее, власти приняли решение об уничтожении запасов.

Франция стала одной из наиболее пострадавших от коронавируса европейских стран. Там зафиксировано более 186 тысяч случаев, почти 29 тысяч человек умерли.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Бельгии перед пандемией уничтожило миллионы защитных масок из стратегического резерва, так как у них был превышен срок хранения.

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