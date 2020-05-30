На Мальте изъяли ливийскую валюту на $1,1 млрд

Деньги были напечатаны российской фабрикой Гознак и предположительно предназначались для Ливийской национальной армии генерала Халифа Хафтара.

Ливийская валюта на сумму $1,1 конфискована властями Мальты. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщил спикер Государственного департамента США Морган Ортагус.

Читай также: Меркель выступила за продление санкций против РФ "Соединенные Штаты приветствуют объявление 26 мая правительством Республики Мальта об изъятии контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд, напечатанной акционерным обществом Гознак - российской государственной компанией", - отметил он. "Соединенные Штаты приветствуют объявление 26 мая правительством Республики Мальта об изъятии контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд, напечатанной акционерным обществом Гознак - российской государственной компанией", - отметил он.

По словам представителя Госдепа США, деньги были напечатаны по заказу нелегитимной параллельной организации. Центральный банк Ливии со штаб-квартирой в Триполи является единственным законным центральным банком Ливии, подчеркнул он.

"Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии", - заявил Ортагус. По его мнению, этот инцидент еще раз подчеркивает необходимость прекращения Россией своих дестабилизирующих действий в Ливии.

Напомним, в Москве отрицают отправку российских военных в Ливию . Военнослужащих РФ нет на территории Ливии, а в Совет Федерации не поступал запрос о даче согласия на это, заявил первый замглавы комитета Совета федераций РФ по международным делам Владимир Джабаров.

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