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На Мальте изъяли ливийскую валюту на $1,1 млрд

Комментариев: 3
Деньги были напечатаны российской фабрикой Гознак и предположительно предназначались для Ливийской национальной армии генерала Халифа Хафтара.
По мнению Госдепа США, напечатанные деньги являются нелегитимными
По мнению Госдепа США, напечатанные деньги являются нелегитимными
Ливийская валюта на сумму $1,1 конфискована властями Мальты. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщил спикер Государственного департамента США Морган Ортагус.
 

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"Соединенные Штаты приветствуют объявление 26 мая правительством Республики Мальта об изъятии контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд, напечатанной акционерным обществом Гознак - российской государственной компанией", - отметил он.
 
По словам представителя Госдепа США, деньги были напечатаны по заказу нелегитимной параллельной организации. Центральный банк Ливии со штаб-квартирой в Триполи является единственным законным центральным банком Ливии, подчеркнул он.
 
"Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии", - заявил Ортагус. По его мнению, этот инцидент еще раз подчеркивает необходимость прекращения Россией своих дестабилизирующих действий в Ливии.
 
Напомним, в Москве отрицают отправку российских военных в Ливию. Военнослужащих РФ нет на территории Ливии, а в Совет Федерации не поступал запрос о даче согласия на это, заявил первый замглавы комитета Совета федераций РФ по международным делам Владимир Джабаров.
 
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Теги: США, деньги, Ливия, госдепартамент США, Госдеп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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xapi3mat    30.05.2020, 12:17
Оценка:  +5
xapi3mat
долбанавты сунут немытое рыло куда их не просят - ничё, жизнь все расставит по местам...
Мухоморище    30.05.2020, 12:13
Оценка:  +7
Мухоморище
Всёвыврёти.Мы ничаво не пичатали.
Graddfeydd    30.05.2020, 12:11
Оценка:  +6
Graddfeydd
Бу-га-га, мocкaли уже фальшивомонетчиками для чeрножoпых подрабатывают. Вот, что дешевая углеводородица со скрепными бaрыгами делает!
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