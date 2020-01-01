Испания будет платить своим гражданам безусловный доход

Размер выплат будет варьироваться от 462 евро на человека до 1015 евро на одно домохозяйство.

Наименее обеспеченные граждане Испании будут получать от государства гарантированный минимальный доход. Соответствующее решение правительство страны утвердило в пятницу, 29 мая.

Одиноким гражданам планируется выплачивать по 462 евро в месяц, для семьи - до 1015 евро. Получать эти выплаты смогут испанцы от 23 до 65 лет, общий доход которых составляют менее 16 614 евро в год с учетом платежей по жилищным и потребительским кредитам.

Ориентировочно выплаты будут распространяться на 850 тыс. домохозяйств, в которых проживают 2,3 млн граждан. "Хорошо, если в итоге мы сможем помочь этим домохозяйствам улучшить свое положение", - отметил министр социальной безопасности Хосе Луис Эскрива.

Финансирование программы обойдется в 3 млрд евро в год. В результате расходы страны на борьбу с бедностью возрастут с 0,1% до 0,4% ВВП.

В Испании около 21,6% жителей живут на грани бедности. Это третий показатель среди стран ЕС, тогда как в еврозоне в целом он составляет около 17%.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский прокомментировал прогноз ЮНИСЕФ о том, что число бедных в Украине резко возрастет. По словам президента, он не считает бедностью зарплату в 5 тыс. грн

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet