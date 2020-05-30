В Беларуси говорят о трех волнах COVID одновременно

Ученые Нацакадемии не соглашаются, что власти манипулируют статистикой погибших и заболевших.

В Беларуси одновременно развиваются три независимые волны эпидемии коронавируса, заявил член-корреспондент Национальной академии наук республики Павел Гринчук, пишет Lenta.ru 30 мая.

По его словам, самая интенсивная из них фиксируется в Минске и Витебске. Вторая волна, начавшаяся заметно позже, - в других крупных белорусских городах. Развитие ситуации последней недели свидетельствует о том, что существует еще и третья волна - в малых городах и сельской местности, добавил ученый.

"Наложение таких волн вполне адекватно описывает ситуацию. Приходится читать много комментариев, что официальная статистика не соответствует действительности. У нас не сложилось такое мнение. Моделирование свидетельствует о том, что все объяснимо без конспирологических теорий", - рассказал Гринчук.

Как говорят белорусские ученые, если гипотеза о трех волнах верна, то уменьшение уровня инфицирования до 100 новых случаев в сутки может произойти в Беларуси с 20 июля.

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Президент Александр Лукашенко считает психозом то, что все страны вводят жесткий карантин. По его словам, баня, водка и животные жиры могут защитить от вируса. Сейчас он говорит, что белорусскому методу завидуют.

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