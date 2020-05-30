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У Белого дома столкновения охраны с протестующими

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Трамп наблюдал из Белого дома за противостоянием его охраны с протестующими. Все больше американских городов охватывают волнения после гибели мужчины при задержании.
У Белого дома столкновения охраны с протестующими

У здания Белого дома в Вашингтоне в ночь на 30 мая произошли столкновения протестующих с сотрудниками Секретной службы США, сообщает CNN.

Отмечается, что стычки продолжались более пяти часов. Демонстранты кричали, бросали в президентскую охрану разные предметы и пытались опрокинуть металлические ограждения. Как минимум один раз сотрудник Секретной службы отреагировал, распылив в толпу перцовый баллончик.

Президент Дональд Трамп написал в Twitter, что лично наблюдал за столкновениями протестующих с сотрудниками Секретной службы.

Онпохвалил свою охрану, назвав ее профессиональной и очень крутой. "Я был внутри, наблюдал за каждым движением и не мог чувствовать себя в большей безопасности", - написал он в Twitter.

"Большая, профессионально организованная толпа, но никто не был близок к тому, чтобы преодолеть ограждение. Если бы они смогли, то встретились бы с самыми злобными собаками и самым зловещим оружием, которое я когда-либо видел", - добавил глава Белого дома, уточнив, что в этом случае протестующие действительно пострадали бы.

По мнению Трамп, протесты возле Белого дома и в Лафайет-сквер не имеют ничего общего с акциями в память об умершем в Миннеаполисе чернокожем охраннике Джордже Флойде, который скончался после грубого ареста.

Фото: ЕРА

По данным CNN, акции протеста из-за гибели Флойда проходят более чем в 30 крупных городов США. Выступления против власти проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах. В некоторых случаях бунты сопровождаются стрельбой, в частности в Окленде был убит один сотрудник Федеральной службы охраны США. Наиболее неспокойная ситуация наблюдается в Миннеаполисе, куда направили Нацгвардию.

 

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Теги: США, беспорядки, протесты, Белый Дом, Трамп, Дональд Трамп, афроамериканцы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Muzobozz    30.05.2020, 18:29
Оценка:  -22
Muzobozz
Есть инфа из первейших рук что копы задавившие нигру-отборные сотрудники ГРУ,которых"на дело"прямо из бункера напутствовал сам Владимир Владимирович!)))))
Graddfeydd    30.05.2020, 18:36
Оценка:  -1
Graddfeydd
Вертухаи везде одинаковые (что мокшане, что амеры, что наши) - ничтожества, компенсирующие садизмом свой комплекс неполноценности.
advokit    30.05.2020, 18:37
Оценка:  -1
advokit
Мудосос, посмокчи у свого пукина и успагойся!!!!!!!!
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