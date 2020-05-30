У Белого дома столкновения охраны с протестующими

Трамп наблюдал из Белого дома за противостоянием его охраны с протестующими. Все больше американских городов охватывают волнения после гибели мужчины при задержании.

У здания Белого дома в Вашингтоне в ночь на 30 мая произошли столкновения протестующих с сотрудниками Секретной службы США, сообщает CNN.

Отмечается, что стычки продолжались более пяти часов. Демонстранты кричали, бросали в президентскую охрану разные предметы и пытались опрокинуть металлические ограждения. Как минимум один раз сотрудник Секретной службы отреагировал, распылив в толпу перцовый баллончик.

Президент Дональд Трамп написал в Twitter, что лично наблюдал за столкновениями протестующих с сотрудниками Секретной службы.

Онпохвалил свою охрану, назвав ее профессиональной и очень крутой. "Я был внутри, наблюдал за каждым движением и не мог чувствовать себя в большей безопасности", - написал он в Twitter.

"Большая, профессионально организованная толпа, но никто не был близок к тому, чтобы преодолеть ограждение. Если бы они смогли, то встретились бы с самыми злобными собаками и самым зловещим оружием, которое я когда-либо видел", - добавил глава Белого дома, уточнив, что в этом случае протестующие действительно пострадали бы.

По мнению Трамп, протесты возле Белого дома и в Лафайет-сквер не имеют ничего общего с акциями в память об умершем в Миннеаполисе чернокожем охраннике Джордже Флойде, который скончался после грубого ареста.

Фото: ЕРА

По данным CNN, акции протеста из-за гибели Флойда проходят более чем в 30 крупных городов США. Выступления против власти проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах. В некоторых случаях бунты сопровождаются стрельбой, в частности в Окленде был убит один сотрудник Федеральной службы охраны США. Наиболее неспокойная ситуация наблюдается в Миннеаполисе, куда направили Нацгвардию.

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