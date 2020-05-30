В США еще один крупный город вводит режим ЧП из-за беспорядков

Чрезвычайное положение и коммендантский час объявил мэр Портленда - крупнейшего города штата Орегон.

Мэр Портленда (штат Орегон) Тед Уилер объявил в субботу, 30 мая, о введении режима чрезвычайного положения в связи с масштабными беспорядками, вспыхнувшими после гибели при задержании в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

"Я официально ввожу режим чрезвычайного положения. Комендантский час вступает в силу немедленно до 6:00 утра сегодня (15:00 по Киеву). Он возобновится с 20:00 субботы вечера и до 6:00 утра воскресенья", - написал он в Twiiter.

По данным CNN, акции протеста из-за гибели Флойда проходят более чем в 30 крупных городов США. Выступления против власти проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Вашингтоне, Детройте и многих других городах. В некоторых случаях бунты сопровождаются стрельбой, в частности в Окленде был убит один сотрудник Федеральной службы охраны США.

Наиболее неспокойная ситуация наблюдается в Миннеаполисе. В связи с беспорядками в штате Миннесота впервые в истории объявили полную мобилизацию Нацгвардии.

Четверых полицейских, которые задерживали Флойда, уволили. Одного из них - Дерека Шовина - взяли под стражу, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве.

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