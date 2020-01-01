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Беспорядки в США: еще один штат вводит Нацгвардию

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Военных решили ввести в крупнейший город штата Кентукки Луисвилл. В Миннесоте уже объявили полную мобилизацию Нацгвардии.

Губернатор штата Кентукки Энди Бешир в субботу, 30 мая, издал указ о задействовании Нацгвардии США для урегулирования ситуации в связи с протестами в Луисвилле из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, пишет CNN.

Бешир заявил, что минувшей ночью группы людей, преимущественно не являющиеся жителями Кентукки, прибывали в крупнейший город штата Луисвилл, чтобы "сеять насилие".

"В связи с этим я сегодня принимаю меры по обеспечению общей безопасности и задействую Национальную гвардию для поддержания порядка в Луисвилле", - заявил губернатор.

На данный момент известно, что в ходе беспорядков в Луисвилле семь человек получили огнестрельные ранения.

Ранее сегодня губернатор Миннесоты Тим Уолз издал указ о полной мобилизации Нацгвардии впервые за время существования штата. 

Акции протеста из-за гибели Флойда проходят более чем в 30 крупных городов США. Выступления против власти проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах. Наиболее неспокойная ситуация наблюдается в Миннеаполисе.

 

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Теги: США, беспорядки, протесты, Нацгвардия
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Источник: korrespondent.net

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