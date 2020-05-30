Евросоюз обратился к США из-за решения по ВОЗ

Евросоюз призывает власти США пересмотреть решение о прекращении отношений со Всемирной организацией здравоохранения. Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Перед лицом этой глобальной угрозы настало время для расширения сотрудничества и выработки общих решений. Необходимо избегать действий, которые ослабляют международные результаты. В этом контексте мы настоятельно призываем США пересмотреть свое объявленное решение", - говорится в заявлении.

Отмечается, что "ВОЗ должна и впредь иметь возможность возглавлять международные усилия по борьбе с пандемиями, как нынешними, так и будущими".

"Для этого необходимо участие и поддержка всех сторон, и это очень важно. Евросоюз продолжает оказывать поддержку ВОЗ в этом отношении и уже предоставил дополнительное финансирование", - гооворится в заявлении.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил о разрыве взаимоотношений со Всемирной организацией здравоохранения.

По мнению Трампа, ВОЗ недооценила серьезность вируса, а также "прикрывала" Китай.