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Евросоюз обратился к США из-за решения по ВОЗ

Комментариев: 1
Руководство Евросоюза продолжат поддерживать организацию и призывают Вашингтон передумать.
Евросоюз обратился к США из-за решения по ВОЗ

Евросоюз призывает власти США пересмотреть решение о прекращении отношений со Всемирной организацией здравоохранения. Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Перед лицом этой глобальной угрозы настало время для расширения сотрудничества и выработки общих решений. Необходимо избегать действий, которые ослабляют международные результаты. В этом контексте мы настоятельно призываем США пересмотреть свое объявленное решение", - говорится в заявлении.

Отмечается, что "ВОЗ должна и впредь иметь возможность возглавлять международные усилия по борьбе с пандемиями, как нынешними, так и будущими".

"Для этого необходимо участие и поддержка всех сторон, и это очень важно. Евросоюз продолжает оказывать поддержку ВОЗ в этом отношении и уже предоставил дополнительное финансирование", - гооворится в заявлении.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил о разрыве взаимоотношений со Всемирной организацией здравоохранения. 

По мнению Трампа, ВОЗ недооценила серьезность вируса, а также "прикрывала" Китай.

 

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Теги: США, ЕС, ВОЗ, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Maezztro    30.05.2020, 21:27
Оценка:  -22
Maezztro
Вашингтон пусть идёт на хyй!Эти скоты,называющие себя демократами мирового масштаба,в бессильной злобе из-за собственной несостоятельности в борьбе с коронавирусом,с лёгкостью готовы навредить другим,лишь бы не только им было плохо.И они уже начали
это делать.
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