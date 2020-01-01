Число больных коронавирусом в мире превысило 6 млн

Количество инфицированных в мире удвоилось за месяц. Выздоровели уже более 2,7 миллиона человек.

Количество случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 6 миллионов человек, свидетельствуют данные сайта worldometers.

Уровеньв 3 миллиона инфицированных был достигнут 27 апреля. Таким образом показатель удвоился за месяц.

Украина находится на 37 месте в мире по заболеваемости. За минувшие сутки в Украине выявили 393 новых случая заболевания коронавирусом, 17 человек из числа ранее заболевших скончались, 377 выздоровели. Всего в Украине уже 23 204 подтвержденных случаев COVID-19, из них 696 летальных, 9311 пациентов выздоровели.

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