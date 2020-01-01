Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Число больных коронавирусом в мире превысило 6 млн

Комментариев: 0
Количество инфицированных в мире удвоилось за месяц. Выздоровели уже более 2,7 миллиона человек.
Число больных коронавирусом в мире превысило 6 млн

Количество случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 6 миллионов человек, свидетельствуют данные сайта worldometers.

Уровеньв 3 миллиона инфицированных был достигнут 27 апреля. Таким образом показатель удвоился за месяц. 

 

Украина находится на 37 месте в мире по заболеваемости. За минувшие сутки в Украине выявили 393 новых случая заболевания коронавирусом, 17 человек из числа ранее заболевших скончались, 377 выздоровели. Всего в Украине уже 23 204 подтвержденных случаев COVID-19, из них 696 летальных, 9311 пациентов выздоровели. 

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вирусы, заболевание, пандемия, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь