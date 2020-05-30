Гибель афроамериканца в США: жена копа подала на развод

Женщина просит обеспечить ей и ее родственникам безопасность на время беспорядков. Сам Дерек Шовин взят под стражу.

Жена американского полицейского Дерека Шовина, из-за действий которого при задержании погиб Джордж Флойд, что привело к массовым протестам по всей стране, подала на развод. Об этом в субботу, 30 мая, со ссылкой на адвоката женщины сообщило отделение телеканала СBS в штате Миннесота.

"Она (Келли Шовин) подавлена смертью мистера Флойда и соболезнует его семье, близким и всем, кто скорбит сегодня в связи с этой трагедией. Он подала заявление на расторжение брака с Дереком Шовином", - заявил адвокат.

Супруга экс-полицейского также просит обеспечить ей и ее родственникам безопасность на время беспорядков, начавшихся в штате из-за инцидента с задержанием.

В то же время, адвокат семьи погибшего опубликовала предварительные результаты вскрытия, которое проводили судмедэксперты округа Хэннепин в Миннесоте. Согласно им, причиной смерти Флойда было не удушье, несмотря на то, что его шею зажимали не менее восьми минут, а, вероятно, совокупность того, что его задержали, его проблемы со здоровьем и, вероятно, содержание опьяняющих веществ в организме. С чем семья категорически не согласна.

"Из-за того, что предварительные результаты в докладе судмедэксперта округа Хэннепин не сообщают подробности воздействия умышленного использования силы на шее Флойда и масштаб страданий Флойда от рук полиции, семья решила нанять независимого судмедэксперта, чтобы провести собственное вскрытие", - говорится в сообщении адвоката Бенджамина Крэмпа в Twitter "Мы не удивлены, а ужасно расстроены предварительными результатами вскрытия, которые представил сегодня судмедэксперт. Мы надеемся, что это не отражает попытки создать ложную историю о причинах смерти Джорджа Флойда", - говорится в сообщении. Независимым вскрытием займутся два специалиста, его проведут в Миннеаполисе в течение нескольких дней. Результаты вскрытия будут опубликованы, говорится в сообщении. Напомним, четверых полицейских, которые задерживали Флойда, уволили. Одного из них - Дерека Шовина - взяли под стражу, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве. задействовали Нацгвардию. После гибели мужчины в ряде городов вспыхнули протесты, переросшие в беспорядки. Власти некоторых городов и штатов ввели чрезвычайное положение

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet