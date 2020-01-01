Посол Украины в ФРГ возмущен оскорблением Шредера

Дипломат назвал экс-канцлера Германии "циничным лоббистом Кремля, преуменьшающим агрессивную политику Путина".

Посол Украины в Германии Андрей Мельник с возмущением отреагировал на упоминание его имени в подкасте бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Экс-глава правительства ФРГ и действующий председатель совета директоров Роснефти "войдет в мировую историю как циничный лоббист Кремля в Германии, который преуменьшает агрессивную политику Путина и, потеряв стыд, приукрашивает военные преступления России" на востоке Украины и в аннексированном РФ Крыму, заявил Мельник агентству dpa в субботу, 30 мая.

Резкая реакция дипломата вызвана выпадом Шредера в адрес посла. Экс-канцлер в первом выпуске своего подкаста рассуждает о мерах по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии и призывает к расширению международного сотрудничества.

В конце выпуска звучит пассаж: "Не стоит досаждать друг другу санкциями. Я пытался указать, что это справедливо и в отношении России. Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик из Украины, меня критикует?"

Назвать дипломата таким образом значит унизить государство, которое тот представляет, считает Мельник. Подобные высказывания он расценил как "акт подлинного отчаяния".

"Многолетние усилия Шредера добиться от Берлина снятия санкций (в отношении России. - Ред.) были и остаются напрасными", - подчеркнул украинский посол.

По его мнению, экс-канцлер "пытается играть в Железного Человека", но все чаще "оступается и теряет душевное равновесие".

Посол Украины предлагал Шредеру пари по аннексированному Россией Крыму

В начале мая Шредер в интервью немецкому изданию Tagesspiegel назвал санкции ЕС в отношении России "бессмысленными". По его мнению, на Кремль не удастся повлиять с помощью штрафных мер, и ни один российский президент не вернет Крым Украине.

Тогда посол Украины в Германии предложил пари бывшему канцлеру по поводу дальнейшей судьбы аннексированного Россией полуострова. Крым еще при жизни 76-летнего немецкого политика "непременно вернется в лоно матери-Украины", считает Мельник.

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