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Трамп перенес саммит G7 на сентябрь - СМИ

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Американский лидер недоволен форматом Большой семерки и хочет пригласить на следующую встречу группы четыре страны, включая РФ.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп отложил саммит Большой семерки на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. Об этом 30 мая сообщил пресс-пул Белого дома, пишет ТАСС.

"Он (президент) разрешил использовать сказанное (им в беседе с с журналистами по возвращению из Флориды - ред.) под запись. Он откладывает саммит до сентября и планирует пригласить Россию, Индию, Австралию и Южную Корею", - говорится в сообщении пресс-пула.
 
"Я не вижу того, что "семерка" надлежащим образом представляет то, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран", - заявил Трамп, высказывание которого приводят журналисты.
 
Напомним, власти США рассчитывали провести встречу лидеров G7 ближе к концу июня в очном формате.
 
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель отказалась ехать на саммит в США из-за ситуации с пандемией коронавируса. 
 
Вслед за ее решением президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что на мероприятии должны присутствовать все лидеры стран группы.

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Теги: саммит, Трамп, Дональд Трамп, сентябрь, большая семерка, G7
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Источник: korrespondent.net

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