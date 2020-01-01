Трамп перенес саммит G7 на сентябрь - СМИ

Американский лидер недоволен форматом Большой семерки и хочет пригласить на следующую встречу группы четыре страны, включая РФ.

Президент США Дональд Трамп отложил саммит Большой семерки на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. Об этом 30 мая сообщил пресс-пул Белого дома, пишет ТАСС.

"Он (президент) разрешил использовать сказанное (им в беседе с с журналистами по возвращению из Флориды - ред.) под запись. Он откладывает саммит до сентября и планирует пригласить Россию, Индию, Австралию и Южную Корею", - говорится в сообщении пресс-пула.

"Я не вижу того, что "семерка" надлежащим образом представляет то, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран", - заявил Трамп, высказывание которого приводят журналисты.

Напомним, власти США рассчитывали провести встречу лидеров G7 ближе к концу июня в очном формате.

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