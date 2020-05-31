В Буркина-Фасо неизвестные убили 15 торговцев

Злоумышленники напали на колонну транспортных средств, которые направлялись в департамент Солле из города Титао.

В африканской стране Буркина-Фасо по меньшей мере 15 торговцев были убиты из засады вооруженными лицами в северной провинции Лорум. Об этом сообщает Синьхуа в воскресенье, 31 мая.

Согласно заявлению правительства африканской страны, целью нападения стала колонна транспортных средств, принадлежащих торговцам, которые направлялись в департамент Солле из административного центра провинции Лорум города Титао.

Кроме погибших, еще несколько человек пострадали или пропали без вести. Также был причинен значительный материальный ущерб.

Напомним, в феврале в Буркина-Фаса группа боевиков напала на протестантскую церковь и убили не менее 24 прихожан, включая священника. Еще 18 человек были ранены и трое похищены.

Ранее в январе в Буркина-Фасо террористы атаковали рынок, в результате чего погибли десятки людей.

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