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Беспорядки в США: задержаны более 1300 человек

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По меньшей мере 13 сотрудников правоохранительных органов получили ранения в ходе протестной акции в Филадельфии.
Полицейские во время акции протеста в Миннеаполисе
Полицейские во время акции протеста в Миннеаполисе

В США правоохранители задержали свыше 1300 человек в 16 городах во время беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе после его задержания полицейскими. Об этом сообщает Associated Press в воскресенье, 31 мая.

Отмечается, что по меньшей мере 13 сотрудников правоохранительных органов получили ранения в ходе протестной акции в городе Филадельфии (штат Пенсильвания). В Сиэтле (штат Вашингтон) стражи порядка использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона демонстрантов.

Ранее сообщалось, что в десятках городов США ввели комендантский час. Среди них Лос-Анджелес, Денвер, Майами, Атланта, Чикаго.

Напомним, темнокожий Джордж Флойд умер в Миннеаполисе после задержания полицией в реанимации. На видео, которое записали очевидцы ситуации, видно, как полицейские повалили мужчину и надели на него наручники, причем один из них прижал коленом его шею. Задержанный несколько раз говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.

После широкой огласки руководство полиции Миннеаполиса объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в инциденте. Один из них уже арестован.

В городе начались акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами, которые позже распространились по всей стране. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР.

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Теги: США, протесты, полиция, протест, задержание, акции протеста, Акция протеста
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Источник: korrespondent.net

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