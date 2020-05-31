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В Кабуле журналисты подорвались на мине, есть жертвы

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Жертвами взрыва стали журналист и водитель телеканала Khurshid TV. Еще четыре человека пострадали.
Микроавтобус телеканала Khurshid TV после взрыва
Микроавтобус телеканала Khurshid TV после взрыва

В Кабуле взорвался служебный микроавтобус местного телеканала в результате наезда на придорожную мину. Погибли два человека, еще четверо получили ранения. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщает Синьхуа со ссылкой на представителя МВД Афганистана Марву Амини.

По ее словам, жертвами взрыва стали журналист и водитель телеканала Khurshid TV. На место инцидента прибыли эксперты, ведется расследование.

Боевики из движения "Талибан" отрицают свою причастность к этому нападению.

Cмотрите фотогалерею: В Кабуле журналисты подорвались на мине, есть жертвы

Ранее на этой неделе в Афганистане в ходе нападений боевиков погибли и были ранены более 30 силовиков. Атаки произошли в провинциях Пактия и Фарах.

Также сообщалось, что власти Афганистана объявили масштабную амнистию исламистов. Из тюрем в ряде провинций страны уже вышли на свободу 900 сочувствующих талибам.

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Теги: Афганистан, теракт, взрыв, Журналисты, телеканал, погибли, война в афганистане, теракты, пострадавшие, погибшие, микроавтобус
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Источник: korrespondent.net

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