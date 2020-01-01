В Мексике за сутки более 360 жертв коронавируса

За минувшие сутки в Мексике подтверждены 2885 новых случаев заражения. Их общее число превысило 87 тысяч.

Похороны умерших от коронавируса в Мексике

В Мексике за минувшие сутки жертвами пандемии коронавируса COVID-19 стали 364 человека. Общее число умерших достигло 9779, сообщил Минздрав страны.

За минувшие сутки подтверждены 2885 новых случаев заражения, общее число достигло 87 512.

В настоящий момент болеют 16 486 пациентов. Выздоровел уже 61 871 человек.

Кроме того, власти изучают 38 994 подозрительных случая заболеваний, а также 801 летальный случай.

С 1 июня в Мексике начинается новый этап санитарных мер против коронавируса. Система регионального светофора из четырех фаз, в зависимости от эпидемиологической обстановки, будет регулировать возобновление всех видов деятельности. Для всех регионов без исключения на старте установлен красный сигнал.

Ранее сообщалось, что Бразилия бьет рекорды по заражению COVID-19. За сутки в стране зарегистрировали более 33 тысяч новых случаев коронавируса. Третий день подряд число инфицированных растет.

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