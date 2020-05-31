В Сирии заявили о получении улучшенных МиГ-29

Самолеты переброшены на авиабазу Хмеймим в рамках военно-технического сотрудничества между Москвой и Дамаском.

Военно-воздушные силы Сирии получили усиление в виде второй партии модернизированных истребителей МиГ-29. Об этом накануне сообщило сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

"В рамках военно-технического сотрудничества между Россией и Сирией российская сторона передала вторую партию усовершенствованных и модернизированных истребителей МиГ-29 Сирии во время церемонии на базе Хмеймим", – сказал собеседник агентства.

По его словам, усовершенствованные истребители более эффективны, чем предыдущее поколение. Уже с 1 июня сирийские пилоты приступят к полетам на этих самолетах.

Ранее на этой неделе военные США заявили, что Россия направила в Ливию свои истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24 из состава Воздушно-космических сил РФ. Утверждается, что это сделано для поддержки российских наемников из ЧВК "Вагнер", воюющих на стороне армии маршала Халифы Хафтара (Ливийская национальная армия, ЛНA) против законных властей страны (Правительство национального согласия, ПНС).

В свою очередь в Москве опровергли отправку российских военных в Ливию. Там считают, что Вашингтон стремится дискредитировать усилия России, направленные на мирное урегулирование ливийского вопроса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet