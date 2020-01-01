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Мальта откроет авиасообщение 1 июля

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На южном средиземноморском острове было зарегистрировано около 600 случаев заражения коронавирусом и девять смертей, церкви и школы до сих пор остаются закрытыми.
Мальта ждет туристов
Мальта ждет туристов
 
Мальта снова откроет свой аэропорт для пассажирских рейсов 1 июля, заявил премьер-министр страны Роберт Абела, сообщает Reuters.
 
Туризм составляет почти четверть экономики Мальты, и владельцы гостиниц настаивают на том, чтобы правительство снова открыло аэропорт, иначе стране грозит массовая безработица.
 
На южном средиземноморском острове было зарегистрировано около 600 случаев заражения коронавирусом и девять смертей. В середине мая было разрешено вновь открыть магазины и рестораны, но церкви и школы до сих пор остаются закрытыми. Бары и спортзалы откроются только в следующую пятницу.
 
 
"Это очень волнующее время для Мальты. Мы возвращаемся к нормальной жизни " – сказал Абела.
 
8 июня правительство планирует объявить бюджет с целью стимулирования потребления и инвестиций. Сейчас государство платит 800 евро в месяц за каждого сотрудника, чтобы предотвратить увольнения в компаниях, пострадавших от вируса, и говорит, что будет поддерживать эту схему до тех пор, пока экономика не восстановится.
 
Туристические органы власти ведут переговоры о создании "безопасных коридоров" для поездок из стран, имеющих низкие показатели COVID-19, включая Люксембург, Норвегию, Сербию, Словакию, Австрию, Чехию, Латвию, Литву и Израиль.
 
Напомним, что Кипр взял на себя обязательство оплачивать лечение туристов, заболевших коронавирусом на отдыхе в стране. 
 

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Теги: туризм, мальта, аэропорт
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Источник: korrespondent.net

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